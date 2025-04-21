TİKA'dan Somali'deki De Martino Hastanesi'ne tıbbi ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'da sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Mogadişu'da faaliyet gösteren en büyük devlet hastanesi De Martino Hastanesine kapsamlı bir tıbbi ekipman desteği sağlandı. Projenin teslim törenine Somali Sağlık Bakanı Dr. Ali Hajiadam Abubakar, TİKA yetkilileri ve De Martino Hastanesi yöneticileri katıldı.

Proje kapsamında hastaneye; yenidoğan inkübatörleri, hasta yatakları, sedyeler, hasta monitörleri, defibrilatörler ve çeşitli tıbbi cihazlar temin edildi. Ekipmanlar özellikle yenidoğan ünitesi, yatan hasta servisleri ve yoğun bakım bölümlerinde kullanılacak.

TİKA Somali'de sağlık altyapısını güçlendiriyor.





Tören sırasında konuşan Bakan Abubakar, Türkiye'ye, Türk halkına ve özellikle TİKA'ya teşekkür ederek, sunulan katkının Somali'nin sağlık altyapısına önemli bir destek sunduğunu vurguladı.





TİKA'nın sunduğu bu destekle, başta yenidoğan ve yoğun bakım hastalarının tedavi süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Aynı zamanda hastanenin genel hizmet kapasitesinin artırılması ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.







