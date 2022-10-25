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ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarihi projede ilk temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan attı: 2028'e kadar 500 bin konut teslim edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Fırsatçı ev sahiplerinin kiracılarına zulmettiğini belirten Erdoğan, "Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık" dedi. Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını duyuran Erdoğan, "Bu rakam ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Tarihi projede ilk temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan attı: 2028e kadar 500 bin konut teslim edilecek
Tarihi projede ilk temel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar son sürat başlayacak.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bin iken, bugün biz bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık.

Başlattığımız kampanyayla konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz, kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ediyor bu sayı 3 milyonu bulmuş durumda.

'Kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz'

Fırsatçı ev sahiplerine kiracılarına zulmetti, yüksek kiralar uyguladılar Bunun üzerine kiraz artış sınırlamaları getirdik. Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık.

Kampanyaya başvuru sayısı 8 milyona yaklaştı. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ev kiralarında fırsatçılar kiracılarımıza zulmetti. Yüksek fiyatlar uyguladılar. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken, eşzamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık.' diye konuştu.

'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Bugüne kadar ne dediysek o. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun ülkemize asırlık eserler kazandırdık. Türkiye'de artık il ve ilçelerimizi kuşatan çalışmalarımızı başlattık.

Bay Kemal SSK genel müdür olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ancak şimdi 7 ay var, sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız?

İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Muhalefet ne yaptı bir sorun? Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizler konuşuyoruz. Yatırımda, istihdamda, üretimde, ihracatta ve cari fazla ile büyümede, her alanda ülkemize eser kazandırmak için gece gündüz çalıştık.

28 Ekim'de Türkiye yüzyılını açıklıyoruz. Gelişmiş ülkelerin de büyük sıkıntılar yaşanırken Türkiye'nin yoluna devam etmesi bu sayededir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz

TOKİ arsa başvurusu yapacaklar için yol haritası
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TOKİ arsa başvurusu yapacaklar için yol haritası

Ucuz konutta taksitler belli oldu: İşte il il belirlenen ücretler
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TOKİ başvuru şartları ve tarihleri, son zamanlarda arama mtorlarında en çok aranan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde TOKİ sosyal konut projesi müjdesini vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ sosyal konut projesine dair yeni açıklamalarda bulundu. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut projesine kimler başvurabilir? TOKİ taksitleri ne kadar olacak? Son dakika: 2022 TOKİ, sosyal konut projesi ile ilgili son dakika tüm gelişmeler haberimizde.
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Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
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\"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.
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30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz.
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Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz.
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Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak.\"
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Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, \"Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor\" dedi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
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\"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül\" bilgisini veren Kurum, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak\" ifadesini kullandı.
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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
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SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, \"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız.\" ifadelerini kullandı.
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TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.
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TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

TOKİ, Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.
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Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.
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İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.
Ucuz konutta taksitler belli oldu: İşte il il belirlenen ücretler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru detayları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. 81 ile yapılacak olan TOKİ konutlarına başvuruda bulunacak olan vatandaşlar "TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki TOKİ başvuru şartları neler? 2022 TOKİ sosyal konut projesine kimler başvurabilir? TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ taksitleri kaç para? İşte TOKİ başvuru şartları hakkında merak edilenler...
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