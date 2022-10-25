Tarihi projede ilk temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan attı: 2028'e kadar 500 bin konut teslim edilecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Fırsatçı ev sahiplerinin kiracılarına zulmettiğini belirten Erdoğan, "Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık" dedi. Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını duyuran Erdoğan, "Bu rakam ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar son sürat başlayacak.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bin iken, bugün biz bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık.
Başlattığımız kampanyayla konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz, kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ediyor bu sayı 3 milyonu bulmuş durumda.
Fırsatçı ev sahiplerine kiracılarına zulmetti, yüksek kiralar uyguladılar Bunun üzerine kiraz artış sınırlamaları getirdik. Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık.
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Kampanyaya başvuru sayısı 8 milyona yaklaştı. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.
'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
Bugüne kadar ne dediysek o. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun ülkemize asırlık eserler kazandırdık. Türkiye'de artık il ve ilçelerimizi kuşatan çalışmalarımızı başlattık.
Bay Kemal SSK genel müdür olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ancak şimdi 7 ay var, sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız?
İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz.
Muhalefet ne yaptı bir sorun? Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizler konuşuyoruz. Yatırımda, istihdamda, üretimde, ihracatta ve cari fazla ile büyümede, her alanda ülkemize eser kazandırmak için gece gündüz çalıştık.
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28 Ekim'de Türkiye yüzyılını açıklıyoruz. Gelişmiş ülkelerin de büyük sıkıntılar yaşanırken Türkiye'nin yoluna devam etmesi bu sayededir.