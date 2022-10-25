Tarihi projede ilk temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan attı: 2028'e kadar 500 bin konut teslim edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar son sürat başlayacak.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bin iken, bugün biz bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık.

Başlattığımız kampanyayla konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz, kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ediyor bu sayı 3 milyonu bulmuş durumda.

'Kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz'

Fırsatçı ev sahiplerine kiracılarına zulmetti, yüksek kiralar uyguladılar Bunun üzerine kiraz artış sınırlamaları getirdik. Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık.

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Kampanyaya başvuru sayısı 8 milyona yaklaştı. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ev kiralarında fırsatçılar kiracılarımıza zulmetti. Yüksek fiyatlar uyguladılar. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken, eşzamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık.' diye konuştu.

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'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Bugüne kadar ne dediysek o. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun ülkemize asırlık eserler kazandırdık. Türkiye'de artık il ve ilçelerimizi kuşatan çalışmalarımızı başlattık.

Bay Kemal SSK genel müdür olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ancak şimdi 7 ay var, sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız?

İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Muhalefet ne yaptı bir sorun? Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizler konuşuyoruz. Yatırımda, istihdamda, üretimde, ihracatta ve cari fazla ile büyümede, her alanda ülkemize eser kazandırmak için gece gündüz çalıştık.

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28 Ekim'de Türkiye yüzyılını açıklıyoruz. Gelişmiş ülkelerin de büyük sıkıntılar yaşanırken Türkiye'nin yoluna devam etmesi bu sayededir.

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