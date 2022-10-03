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Tarım birliklerine sızmaya çalışıyorlar

Doğu ve Güneydoğu’da daha önce sivillerin tarım arazilerini yakarak ekonomiye ve insanlara zarar veren terör örgütü PKK’nın, bu kez de tarımı engellemek için lobi faaliyetlerine başladığı ortaya çıktı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Tarım birliklerine sızmaya çalışıyorlar
Mustafa Sarıoğlu

Doğu ve Güneydoğu’da daha önce sivillerin tarım arazilerini yakarak ekonomiye ve insanlara zarar veren terör örgütü PKK’nın, bu kez de tarımı engellemek için lobi faaliyetlerine başladığı ortaya çıktı. Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, hem bölge halkının kalkınmasını engellemek hem de ülkede gıda krizi çıkarmak amacıyla terör örgütü PKK sempatizanlarının tarımsal birliklerin yönetimlerine girmek için lobi faaliyetleri yürüttüğünü anlattı.

OYUNLARINI BOZDUK

Özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır gibi illerde güvenlik sorunları nedeniyle birkaç yıl önceye kadar tarım, hayvancılık ve arıcılık yapılamadığını belirten Sarıoğlu, “Şimdi bölgede güvenliğin tesis edilmesiyle üretici dağlarda hem arıcılık ve hayvancılık hem de tarımsal faaliyetler yürütebiliyor. Bu durumdan rahatsız olan HDP/PKK’nın bölgede silahla yapamadığını, siyasette olduğu gibi bu kez de üretici birliklerine sızarak yapmaya çalıştığına ilişkin tespitlerde bulunduk. Derhal harekete geçerek hem ilgili bakanlıklara gerekli bildirimlerde bulunduk hem de bunların oyununu bozduk” dedi.

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