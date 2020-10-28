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POLİTİKA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İskenderun'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki yangının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığını sorgularının devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatay’daki yangının 22 saat süren çabalarla kontrol altına alındığını açıklayan Pakdemirli, "166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve 3 İHA ile ayrı ayrı üç kurumun İHA’larını dün akşam kullandık. 3 mahallede maddi hasar meydana geldi. Birincisi Akarca Mahallesi 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi’nde 2 ev ve bir ahır etkilendi. Azganlık Mahallesi’nde de 3 ev ve bir ahır etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlar İskenderun belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak" dedi.

2 kişi gözaltında

Yangınla ilgili olarak ellerinde benzin bidonu bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını fakat savcılık tarafından serbest bırakıldıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör bulgusuna rastlamadıklarını belirterek, "Yine ayrıca dün Hatay Yayladağı’nda çıkan ve söndürülen kırsal alan yangınının şüphelisi 2 kişi de tespit edildi ve ilçe jandarma komutanlığı tarafından da gözaltına alındılar ve sorguları sürüyor. Yakın zamanda terör faaliyetleri ile ilgili konuların yaşanmış olması böyle bir şüpheyi akla getiriyor ama bununla ilgili şu anda dün akşam da açıkladığımız gibi herhangi bir bağlantı bulunmadık, herhangi bir ipucu yok.

Ağaçlandırma yapılacak

Bu yangın üzerindeki tutuklanan kişiler de şu anda serbestler, savcılık kovuşturmasına devam edilmesine gerek görmedi. Yeni bir bulgu olursa valiliğimiz gerekli açıklamaları yapacaktır" şeklinde konuştu. Bakan Pakdemirli zarar gören alanların en kısa zaman içerisinde temizleneceğini ve tekrar ağaçlandırmalarının sağlanacağını söyledi.

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İskenderun'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay yerine sevk edilen helikopter, arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.


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