Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Orman yangınını söndürmek için 150 km yeni yol açtık

Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an itibarıyla çok ufak tüterlerin bulunduğunu, sahanın üç dört gün daha kesinlikle terk edilmeyeceğini ve izleneceğini belirtti.

Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an itibarıyla çok ufak tüterlerin bulunduğunu, sahanın üç dört gün daha kesinlikle terk edilmeyeceğini ve izleneceğini belirtti.

Yangının 93 saat sonunda tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, "Belli yerlerde çıkması veya parlaması muhtemel yerlerde de araçlarımız mevcut. Güney kısmında ikinci bir çemberimiz de var diyebiliriz. Aslında, yangın seyri bizim tarafımızdan bilinmekle beraber etrafını çevirmeden teknik olarak kontrol altında demedik. Demek de istemedik. Bu anlamda biraz da bu sabah saatlerini beklemiş olduk." diye konuştu.

Pakdemirli, yangınla mücadelede destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

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"Sahanın içerisinde 150 kilometre yeni yol açtık"

Pakdemirli, yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibariyle sadece Hatay'ın Samandağ ilçesinde aktif yangının bulunduğunu söyledi.

Yangınlarda yüzde 30 artış olduğunu ifade eden Pakdemirli, ancak 2020 ile 2019 karşılaştırıldığında yanan alanda yaklaşık yüzde 15 kadar gerileme görüldüğünü belirtti.

Hatay'daki yangına 23 farklı bölgeden, 50'den fazla ilden araçla müdahalede bulunulduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"2 uçak, 16 helikopter, 162 arazöz, 30 ilk müdahale aracı, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 8 ekskavatör, 50 teknik personel, 900 işçiyle müdahale ettik. Ayrıca belediyelerden ve çeşitli kamu kuruluşlarından da 50 kadar itfaiye ve 20 iş makinesi takviyesiyle de yangınla mücadelemize sürdürdük. Kabaca her makine 80 saat civarında yangında çalıştı. 450 saatin üzerinde helikopterlerimiz uçtu, 10 bin tonun üzerinde su attı. 70 saat uçak kullandık. Burada da uçaklarımız 1000 ton aşağı yukarı su atmış oldu. Burada tabii denizin mesafeli olmasından dolayı uçakların atmış olduğu miktarlar biraz daha azaldı.

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Çarpıcı bir rakamda daha 150 kilometre sahanın içerisinde yeni yol açtık. Tam 150 kilometre yeni yol açmak zorunda kaldık. Çünkü hep söylediğim gibi sarp coğrafyası ve koşulları zor olan bir arazide çalıştık. 5 aracımız kaza yaptı, 15 işçimiz hafif yaralı. Dün takla atan bir aracımız vardı ama hemen akabinde de işçilerimizle de konuştum Allah'a şükür hiçbirinin canında bir şey yok."

Hava sıcaklığının arttığı, nemin de çok düşük olduğu bir hafta yaşandığına dikkati çeken Pakdemirli, ilk 2 gün önceliklerinin yerleşim yerlerine tehdidi bertaraf etmek olduğunu kaydetti. Bu sebeplerle yangınla mücadelenin biraz daha uzadığının altını çizen Pakdemirli, yangının kuzeybatı tarafının önemine işaret ederek, "Eğer yangını geçirseydik Belen ve Arsuz ilçelerinin de ciddi risk altına girmesi söz konusu olabilirdi." dedi.

Personelin başarılı çalışmalarıyla bunun engellediğini aktaran Pakdemirli, yangına müdahalenin sabahın ilk saatlerine kadar sürdüğünü ve hala da devam ettiğini söyledi.

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"İlk kez İHA'ların uzun süren yangınlarda bu kadar vazgeçilmez olduğunu gördük"

Uzun süren musibetlerden de alınacak derslerin olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İlk kez bu yıl İHA'ların uzun süren yangınlarda bu kadar vazgeçilmez olduğunu gördük. İlk kez görüntü işleme teknolojilerinin, meteoroloji kurumunun sağlamış olduğu rüzgar simülasyonu ve günün ileri saatlerinde rüzgarın nerede, ne tarafa döneceğine dair ve ilk kez de coğrafi bilgi sistemlerine dayalı tek bir ekran, tek bir pencereden yangının tamamını görebileceğiniz, araçlarınızı görebileceğiniz, yangının odak noktalarını görebileceğiniz, rüzgarı ve yanan yerleri birkaç saat sonra görebileceğiniz tam anlamıyla bir sisteme kavuşmuş olduk. Bu sistem hala deneme aşamasında ama özellikle bu yangının kontrol edilmesinde de bize çok büyük faydaları oldu. Tabii ki tüm bunların neticesinde bildiğiniz üzere yönetim helikopterlerimiz gün boyu diğer helikopterlerimizi ve kara araçlarının sevk ve idaresini yapmak için uçuyorlar."

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Geçmişte, geceleri hava araçlarının uçamadığı için yukarıdan sevk, idare ve tam resmin görülmesi anlamında bazı eksiklerin olduğunu anlatan Pakdemirli, bu yıl kullanılan teknoloji sayesinde geceleri de tam resme daha hakim olunduğununu, sevk ve idarenin geceleri akamete uğramadığını söyledi.

Bölgenin en kısa zamanda ağaçlandırılıp eski görünümüne kavuşturulacağını da belirteni Pakdemirli, vatandaşlara da ormanlar konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin, "Haftalardır afet alanlarındasınız, en son ne zaman ailenizle bir araya gelebildiniz?" sorusuna ise "Evet ailemle uzun bir süre geçirme imkanım olmadı son zamanlarda ama bulunduğumuz makam ve mevkiler, hizmet yerleri, bu anlamda biz bu zamanı fırsat olarak değerlendiriyoruz. Burada da tabii son 3 gündür, birebir teşkilatımızla geçirdik. 10-12 kadar da Giresun'da geçirdik. Rabbim ülkemizi musibetlerle sınamasın, ama tabii ki bir dert bir sıkıntı olduğu zaman vatandaş da yanında yöneticilerini arıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız döneminde de hizmetin şekli ve çıtası değişmiştir. Bu anlamda biz de bakanlar olarak herhangi bir sel, afet, yangın olduğunda ilgili bakanların sahada olduğunu görüyorsunuz. Bu sizler için sürpriz olmasın. Bundan sonra da böyle olacak." karşılığını verdi.

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