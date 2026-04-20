Taş ocağında feci ölüm: İşçi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Alemdar (40), çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple kolunu taş kırma makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Alemdar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alemdar'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.