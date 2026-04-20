Taş ocağında feci ölüm: İşçi hayatını kaybetti

00:3620/04/2026, Pazartesi
DHA
Sağlık ekipleri, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. (Foto: Arşiv)
Aydın’da bir taş ocağında çalışan Furkan Alemdar (40), kolunu taş kırma makinesine kaptırması sonucu yaşamını yitirdi. Başçayır Mahallesi’nde meydana gelen olayda sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi Furkan Alemdar (40), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Alemdar (40), çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple kolunu taş kırma makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Alemdar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alemdar'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Aydın
#Taş Ocağı
#İşçi
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
