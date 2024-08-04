Tatil için Türkiye'ye gelen anne ile kızı Müslüman oldu

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yaptığı saldırılara karşılık Filistinlilerin inançlarına bağlılığından ve duruşundan etkilenip Müslüman olan Amerikalı metin yazarı Lauren Sweeney, “Müslüman olduktan sonra İslam’ın bu dünyadaki evim olduğunu bilmediğimi fark etmeye başladım ve Filistinlilerin acılarında bile Allah’a hamd ettiklerine şahit olunca Ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart’ta Müslüman oldum. Filistinlilerin gücünü ve imanını inkâr edemedim ve onları izlerken fıtratımı buldum” diyor.