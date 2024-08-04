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Tatil için Türkiye'ye gelen anne ile kızı Müslüman oldu

Alanya'ya tatil yapmak üzere gelen Rusya vatandaşı Natalia Kirpichnikova ile kızı Sofia Kirpichnikova, Alanya Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.

10:41 - 4/08/2024 Sunday
IHA
Müftü Vekili Arslan'ın konuşmasının ardından anne Natalia ile kızı Sofia Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.
Müftü Vekili Arslan'ın konuşmasının ardından anne Natalia ile kızı Sofia Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.

Bir süredir İslam dinini araştırdıklarını ve müslüman olmaya karar verdiklerini belirterek, Alanya İlçe Müftülüğüne başvuran anne Natalia Kirpichnikova ile kızı Sofia Kirpichnikova için Müftülük makamında "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Vekili Mehmet Fatih Arslan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında anne Natalia ile kızı Sofia'ya bilgiler verildi.

Samira ismini aldı

Müftü Vekili Arslan'ın konuşmasının ardından anne Natalia ile kızı Sofia Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. İsmini de müslüman bir isimle değiştirmek isteyen anne Natalia “Samira” ismini aldı. İhtida merasimi, Müftü Vakili Mehmek Fatih Arslan'ın yaptığı dua ile tamamlandı. Arslan, İslamiyet'i seçen Rus vatandaşı Natalia ile kızı Sofia'yı tebrik ederek, “İhtida Belgesi” ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

#Natalia Kirpichnikova
#Sofia Kirpichnikova
#Alanya
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