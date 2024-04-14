Tatilciler geri dönüş yolunda: Bodrum’dan 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı

Ramazan Bayramı tatili ile birlikte turizm sezonu da açıldı.





Bölgede yazlığı olanlar ya da tatilini Ege'de geçirmek isteyenlerin tercihlerinden birisi de Bodrum oldu. Tatilciler tatilin ilk günlerinde gittikleri Bodrum'dan geri dönüş yolculuğuna başladı.





Son gün yoğunluğuna kalmak istemeyen bazı tatilciler, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren dönüşe geçti.





Trafiğe takılmak istemeyenler Bodrum'dan bir gün önce ayrıldı





Bodrum'da, trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen bazı tatilciler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala kentten ayrılmaya başladı.









İlçeden son 12 saat içinde 10 bin araç çıkış yaptı





Verilen bilgilere göre, Bodrum’dan son 12 saat içinde yaklaşık 10 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.





Tatilciler dönüyor





Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram tatilini geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu trafik yoğunluğuna neden oldu.





Bu kapsamda özellikle Gümbet Kavşağı Milas istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi. Polis ekipleri trafiği daha akıcı ve sağlıklı hale getirebilmek adına kontrollü geçiş sağladı.





Yarın akşam saatlerinden itibaren tatilcilerin dönüş yolculuğunda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.















