Tatvan’da rahatsızlanan hasta paletli ambulansla kurtarıldı

16:168/03/2026, Pazar
IHA
Kapalı yollar bile engel olamadı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde rahatsızlanan bir kadın, köy yolunun kapalı olmasına rağmen sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde göğüs ağrısı şikayeti bulunan bir kadın hasta için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olumsuz hava şartları ve köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye paletli 4x4 ambulans sevk etti. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile UMKE ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucu ekipler, zorlu şartlara rağmen köye ulaşarak hastayı bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı. Hasta, daha sonra hazır bekleyen acil yardım ambulansına teslim edilerek Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, zorlu şartlarda görev yapan acil sağlık ve UMKE personeline teşekkür ederek, sağlık ekiplerinin her şartta vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.

İl genelinde acil sağlık ekipleri, olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti ulaştırmayı sürdürüyor.



#Kar
#ambulans
#Tatvan
