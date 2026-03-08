Tatvan’da rahatsızlanan hasta paletli ambulansla kurtarıldı

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde göğüs ağrısı şikayeti bulunan bir kadın hasta için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olumsuz hava şartları ve köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye paletli 4x4 ambulans sevk etti. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile UMKE ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucu ekipler, zorlu şartlara rağmen köye ulaşarak hastayı bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı. Hasta, daha sonra hazır bekleyen acil yardım ambulansına teslim edilerek Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.