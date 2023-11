TBMM Başkanı Kurtulmuş 81 ilden Meclis'e gelen öğretmenlere seslendi: İlim irfan sahibi nesiller yetiştirmek boynumuzun borcu

"Dünyada 50 milyona yakın çocuk işçi, okullarda olması gereken yaşlarda üretimin ağır koşulları içerisinde fabrikalarda ya da tarlalarda çalıştırılmaktadır. Aynı şekilde bugün dünyada yine on milyonlarla sayıları ifade edilen mülteci çocukları maalesef okullarında olması gereken yaşlarında yoksunluk ve her türlü zorluklar içerisinde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Aynı şekilde savaş ve çatışma bölgelerinde yine sayıları on milyonlarla ifade edilen gencecik çocukların ellerine ölüm makineleri verilerek paralı asker gibi, lejyoner gibi savaş alanlarına sürüldükleri de bilinen bir gerçektir.