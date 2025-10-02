TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde konuşmalarımızı, dinlemelerimizi, düzeltmelerimizi tamamlayarak, burada bundan sonraki süreçle ilgili gerekli olan tedbirlerin, atılacak olan adımların çerçevesini çizer, çok hafızalı bir çerçeve ortaya koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konularda çalışma yapmasını sağlamak üzere tavsiyelerimizi genel kurula iletiriz" dedi.

Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunca yapılan saldırıya dikkat çeken Kurtulmuş, "Öyle anlaşılıyor ki İsrail’in ortaya koymuş olduğu sınırlar, kendi sözde karasuları sınırlarını aşan bazı gemiler halen Gazze’ye doğru yol almaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek istedim. İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yer uluslararası sulardır. Bütün kurallara uygun bir şekilde uluslararası sulardan geçen her geminin orada seyrüsefer güvenliği vardır. Buna asla mani olamaz. Yapılan işlerin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır. Bu saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca İsrail bu saldırısıyla birlikte uluslararası yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da ortaya koymuştur. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktığında bütün milletleri temsil eden, neredeyse dünyanın tamamını temsil eden delegelerin salonu terk etmesi, açık bir protestoyu ortaya koymaları, öyle görünüyor ki İsrail’in eli kanlı hükümetini akıllandırmamış. Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir" dedi.