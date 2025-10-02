Kurtulmuş Sumud saldırısını kınadı: Çanlar Netanyahu için çalıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13'üncü toplantısında ceza hukukçularını dinledi. Komisyonun açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail terör devletin Sumud Küresel Kararlık Filosu'na dönük saldırısının hukuka aykırı bir müdahale olduğunu kaydederek, "İsrail bu saldırısıyla birlikte uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

BARIŞÇIL FİLOYA SALDIRILDI





Kurtulmuş, Yüzlerce aktivistin katıldığı tamamen barışçıl, hiçbir siyasi amaç taşımayan, Gazze'de soykırım yaşayan vatandaşlara, insani yardım ulaştırmak için çabalayan yardım filosuna yapılan müdahalenin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:





NEFRET DALGASI BÜYÜYOR





"Gemilerdeki insanların bir kısmı tutuklandı. İsrail terör kuvvetinin müdahale ettiği yer uluslararası sulardır. Her geminin burada seyrüsefer hakkı vardır. Yapılan müdahale tamamen hukuka aykırıdır. Hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek bu saldırıyla İsrail, uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafasına koyduğunu göstermiştir. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Netanyahu kürsüye çıktığında bütün milletleri temsil eden neredeyse dünyanın tamamını temsil eden delegeler salonu terk etmiş olması İsrail'in eli kanlı hükümeti akıllandırmamış. Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir. Bunlarla aynı kare içinde olmamak, aynı binada bile olmamak için insanlık yarışacaktır. Dünyanın birçok yerinde İsrail hükümetine karşı nefret duygusu büyük bir dalga haline gelmiştir."





SUMUD'UN HESABI SORULACAKTIR





"Toplumlar nezdinde Sumud'a yapılan saldırı cevap bulacaktır. Sumud'a destek veren bütün haklara, devletlere, hükümetlere, tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Bu faaliyet tamamen sivil olarak başladı ve esasında sivil olarak amacına ulaştı. Gazze'ye kadar ilerlemiş olması insanlık cephesinin açıkça başarısıdır. Bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalmaya devam edecektir. Sumud'a karşı yapılan bu hukuk dışı müdahalenin hesabı uluslararası anlamda sorulacaktır."





DİNLEMELERDE SONA GELİNDİ





Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının da sonuna gelindiğine işaret ederek, "En kısa süre içerisinde konuşmalarımızı, dinlemelerimizi, müzakerelerimizi tamamlayarak, burada bundan sonraki süreçle ilgili gerekli olan tedbirlerin atılacak adımların çerçevesini çizen çok kapsamlı bir çerçeve raporu ortaya koyarak bu konularda çalışma yapmak üzere tavsiyelerini Genel Kurul'a iletiriz" dedi.



