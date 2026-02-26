TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını bırakmasıyla yeni bir döneme başlandığının mesajını verdi. Kurtulmuş, "Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
