TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC'li mevkidaşı Öztürkler ile görüştü

19:3426/02/2026, Perşembe
AA
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile TBMM’de bir araya geldi. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgesel gelişmeler ile parlamentolar arası iş birliğini ele aldıklarını ve KKTC’nin haklı mücadelesine desteğin süreceğini açıkladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile milli iradenin kalbi Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Bölgemizi yakından ilgilendiren güncel gelişmeleri tüm boyutlarıyla değerlendirdiğimiz görüşmede, parlamentolarımız arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımları ve müşterek çalışmalarımızı ele aldık. Kuzey Kıbrıs’ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağız, Kıbrıslı soydaşlarımızın her türlü hak ve hukukunun teminat altına alınması için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.


