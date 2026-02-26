Türkiye’nin en zor meselesi bitecek

Kurtulmuş’un ilk ziyareti Yeni Yol Grubu’na oldu. Yeni Yol Grubu Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ’ın yanı sıra Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 37 dakika süren görüşme sonrası Kurtulmuş, “Fesih ve silahın bırakılması kritik noktadır” dedi. Kurtulmuş’un ikinci durağı AK Parti grubu oldu. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdülhamit Gül ile bir araya geldi. 18 dakika süren görüşme sonrası Kurtulmuş, “Türkiye’nin en zor meselesi şiddet ve terör Türkiye’nin gündeminden kaldırılacaktır. Türkiye, bir daha hiçbir evladının öldürülmemesi konusunda hem fikirdir” dedi.