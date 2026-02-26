Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Türkiye’nin en zor meselesi bitecek

Türkiye’nin en zor meselesi bitecek

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0026/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarına yönelik temaslarını tamamladı.

Kurtulmuş’un ilk ziyareti Yeni Yol Grubu’na oldu. Yeni Yol Grubu Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ’ın yanı sıra Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 37 dakika süren görüşme sonrası Kurtulmuş, “Fesih ve silahın bırakılması kritik noktadır” dedi. Kurtulmuş’un ikinci durağı AK Parti grubu oldu. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdülhamit Gül ile bir araya geldi. 18 dakika süren görüşme sonrası Kurtulmuş, “Türkiye’nin en zor meselesi şiddet ve terör Türkiye’nin gündeminden kaldırılacaktır. Türkiye, bir daha hiçbir evladının öldürülmemesi konusunda hem fikirdir” dedi.



#Numan Kurtulmuş
#Siyaset
#Terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar