Kurtulmuş'tan 'süreç yasaları' için parti turu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu açıklamasının ardından 'sürecin yasal adımları' için harekete geçti. Kurtulmuş, Ramazan sonrasında Meclis gündemine gelmesi gerektiğini vurguladığı düzenlemeler kapsamında siyasi partilere ziyaret turu başlatıyor.

Kurtulmuş, yarın saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve saat 16.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamlarinda ziyaret edecek. Kurtulmuş, Çarşamba gün ise saat 15.00’te Yeni Yol Partisi Grup Yönetimini, saat 16.00'da AK Parti Grup Başkanlığıni ziyaret edecek.