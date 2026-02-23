Yeni Şafak
Kurtulmuş'tan 'süreç yasaları' için parti turu

Uğur Duyan
19:4423/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun ardından 'sürecin yasal adımları' için siyasi partilere ziyaret turu başlatıyor. Kurtulmuş, TBMM’de grubu bulunan partilerin yöneticileriyle 24-25 Şubat’ta bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu açıklamasının ardından 'sürecin yasal adımları' için harekete geçti. Kurtulmuş, Ramazan sonrasında Meclis gündemine gelmesi gerektiğini vurguladığı düzenlemeler kapsamında siyasi partilere ziyaret turu başlatıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24-25 Şubat tarihlerinde partilerin TBMM’deki grup yönetimleriyle bir araya gelecek.

Kurtulmuş, yarın saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve saat 16.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamlarinda ziyaret edecek. Kurtulmuş, Çarşamba gün ise saat 15.00’te Yeni Yol Partisi Grup Yönetimini, saat 16.00'da AK Parti Grup Başkanlığıni ziyaret edecek.


#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#parti
