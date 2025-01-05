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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kocaeli Valiliğine ziyaret: Vali Aktaş'a görevinde başarılar diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kocaeli Valiliğine ziyaret: Vali Aktaş'a görevinde başarılar diledi

19:095/01/2025, Pazar
AA
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İlhami Aktaş - Numan Kurtulmuş
İlhami Aktaş - Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliğine ziyarette bulundu. Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldığı Vali İlhami Aktaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Valiliğe bulunduğu belirtildi. Kurtulmuş, Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Aktaş'a görevinde başarılar diledi.

Kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş da ziyaretlerinden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu da eşlik etti.


#Numan Kurtulmuş
#Kocaeli Valiliği
#İlhami Aktaş
#TBMM

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