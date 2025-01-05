TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kocaeli Valiliğine ziyaret: Vali Aktaş'a görevinde başarılar diledi

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Valiliğe bulunduğu belirtildi. Kurtulmuş, Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Aktaş'a görevinde başarılar diledi.

Kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş da ziyaretlerinden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Bosna Hersek Kocaeli Fahri Konsolosu Hasan Topaloğlu da eşlik etti.



