Devlet Memurları Kanunu TBMM'de

Kanun teklifi ile yapılacak bir başka düzenlemeye göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri kapsamında yer alan yönetici görevlerinden alınması, görevlerinin sona ermesi veya istekleri dahilinde memurluktan çekilen kişiler, tekrar memurluğa dönmek istemeleri durumunda; güvenlik soruşturması yapılacak ve 2 defadan fazla olmamak kaydıyla bu hükümde yer alan diğer şartlar aranmaksızın ayrıldıkları pozisyonlara geri dönebilecek.

Kanun teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları verdiği kanunlara ilişkin düzenlemeleri de içeriyor.