Bütçe maratonu vekilleri yordu

Bu yıl tam 60 gün süren bütçe görüşmeleri, milletvekilleri tarafından yorucu ama hareketsiz olarak nitelendirildi. Meclis’e 17 Ekim'de gönderilen bütçenin görüşmelerine, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 22 Ekim'de başlandı. Komisyonda 39 gün, Genel Kurul'da 12 gün geçiren bütçe için 9 gün de muhalefet şerhi yazma süresi tanındı. Müzakereler 416 saat sürdü. Bütçe üzerinde konuşmak üzere 593 milletvekilinden 470'i söz aldı.





BAHÇELİ DAMGASINI VURDU

Bütçe görüşmelerine damgasını vuran olay ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını uzun süre alkışlaması oldu. Bahçeli, bütçenin son gününde gazetecilere DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmesi için, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025 yılına giriyoruz. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur" dedi.





PİS SU KAVGASI

Genel Kurul aşamasında çıkan tek sürtüşme ise 10 Aralık'ta yaşandı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önüne Saroz Körfezi'nden getirdiği pis suyu bıraktı. Bakan Kurum'un suyu iterek dökmesi üzerine Genel Kurul gerildi.





YILMAZ 660 DAKİKA KONUŞTU

Öte yandan bu yıl bütçede en çok söz alan isim komisyon ve Genel Kurul süreçlerinde toplamda 660 dakika söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Genel Kurul aşamasında kendilerine ayrılan süreyi en tasarruflu şekilde kullanan bakansa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tı. Konuşması için en çok ek süre verilen bakansa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu oldu.



