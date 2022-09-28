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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretamiz ifadeleri şiddetle kınıyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz ifadelerinin halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirerek Türkiye, Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretamiz ifadeleri şiddetle kınıyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması şöyle;
Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Cumhurbaşkanımıza hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.

Türkiye, Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz.

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