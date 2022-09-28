TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretamiz ifadeleri şiddetle kınıyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması şöyle;
Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Cumhurbaşkanımıza hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.
Türkiye, Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz.
Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretemiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.
Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretemiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 28, 2022