TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Kavala tepkisi: Batı er ya da geç öğrenecek

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada çıkan karar Batılı ülke ve örgütleri Türkiye karşıtlığında tekrar bir araya getirirken, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bağımsız bir hukuk devleti olduğunu belirtti ve “Türkiye’nin bağımsızlığını hazmedemiyorlar” dedi.

BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALDILAR

Yargı bağımsızlığının Batı’nın bir imtiyazı olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Ancak Batılı ülkelerin Gezi Parkı davasında karar siparişi için sıraya girmeleri bu çarpıklığın tezahürüdür. Daha önce büyükelçileri aracılığıyla böyle bir sipariş vermeye kalktılar, boylarının ölçüsünü alınca geri adım attılar. Türkiye’nin kurallarla yönetilen bir hukuk devleti olduğunu öğrenmeleri zor olsa da, eninde sonunda kabul edecekler. Batı Türkiye’ye parmak sallayamayacağını öğrenmekte zorlanıyor. Zor olsa da er ya da geç öğrenecekler.”

BATI’NIN FİGÜRANLARI

Gezi olaylarının Türkiye ekonomisi ve vizyon projelerini hedef alan dış destekli şiddet eylemleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, muhalefet partilerinin de Batı’nın figüranı gibi hareket ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Batı Türkiye’ye ne rol biçmişse, aynı replikleri içeride tekrarlayan bir siyasi anlayış utanç verici” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Batı ülkelerinin Gezi olaylarını yüceltmeye uğraştığını ancak bu mahkumiyet kararının emellerine ulaşmalarını engellediğini ifade etti. Bu nedenle de Türkiye düşmanlarının dört bir koldan harekete geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Tek amaçları Türkiye’nin bağımsız bir güç olmasının önüne geçmek. Gezicileri önümüzdeki dönemde sokak olayları için cesaretlendirmeye ve motive etmeye çabalıyorlar. Beyhude bir çaba. Zira Türkiye geldiği noktadan geri dönemez. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Güçlü Türkiye’yi durduramazlar.”

REKLAM

GÜNDEM Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar