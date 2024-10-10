TBMM'de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulacak

TBMM Genel Kurulu’nda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin altı maddesi daha kabul edilerek onaylandı. Buna göre, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak üzere Bakanlık bünyesinde Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Peki, Milli Eğitim Akademisi maddeleri neler? İşte kabul edilen 6 maddenin ayrıntıları...