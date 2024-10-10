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TBMM'de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulacak

TBMM'de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulacak

14:3910/10/2024, Perşembe
AA
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TBMM
TBMM

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin ortak önergesiyle kurulacak komisyon, artan şiddet olayları, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve toplumsal hayatta kadın haklarının güçlü şekilde korunmasına ilişkin çalışmalar yapacak.

TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.


TBMM Genel Kurulunda bugün AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verilecek.


TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önergenin görüşmelerinde kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Gruplar adına yapılacak konuşmalarda da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair siyasi partilerin görüşleri aktarılacak.


Genel Kurulda alınacak kararla kurulması planlanan araştırma komisyonu, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirler, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Araştırma komisyonu, çalışmalarının sonunda rapor hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna sunacak.


#TBMM
#kadına şiddet
#Ankara

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