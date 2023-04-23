TCG Anadolu'nun yapımında çalışan personeller boğazdan geçişini gururla izledi

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, sabah saatlerinde Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı'ndaki seyrine başladı. Saat 12.00'de Dolmabahçe'ye yaklaşan gemi, 21 pare top atışı ve Çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamladı. TCG Anadolu'nun Sarayburnu önlerinden geçtiği sırada çok sayıda vatandaş da o anlara şahit olmak için sahile akın etti. Vatandaşlar geminin Sarayburnu'ndan Dolmabahçe'ye doğru gittiği anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

"Aynı heyecanın 10 katını yaşadım"

Kalabalığın arasında TCG Anadolu'nun İstanbul Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki yapımında çalışan bazı personeller de yer aldı. Geminin motorlarının güvenlik sistemleri üzerine tersanede çalışanlardan biri olan Nihat Gökdemir, "Şu anda büyük bir gururla selamladığımız TCG Anadolu'nun motorlarının güvenlik sistemleriyle ilgili tersanede hizmette bulunduk. Şuan çok büyük bir heyecan var, tüylerim diken diken oluyor. Büyük bir gurur. Yaşım 49, bizim için çok büyük bir gurur. İlk günlerde yaptığım hizmet aklıma geliyor, aynı heyecanın 10 katını yaşadım şu an. Bugün 23 Nisan, çocuklarımla geldim" diye konuştu.

"Çok mutluyum, gururluyum"