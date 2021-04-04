Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine 'TCK 316' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok tartışılan bildirinin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması için güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

HAZIRLAYANLAR BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında ilk olarak bildirinin nasıl hazırlandığı üzerinde durulduğu öğrenildi. Bu kapsamda bildiriyi hazırlayan isimlerin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu isimlerin önümüzdeki ifadeye çağrılacağı kaydediliyor.

“SUÇ İÇİN ANLAŞMA” MADDESİ

Öte yandan, soruşturmanın TCK 316. maddesi kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. “Suç için anlaşma” maddesi şöyle:

“Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.”

REKLAM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Bildiriyi hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla soruşturma başlatıldığı” kaydedilmişti.

GÜNDEM Beştepe'de değerlendirme toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

GÜNDEM Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem