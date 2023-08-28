Tecrübeli kadroya gençlik aşısı

7 Ekim’de gerçekleştirilecek kongre ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yerel seçimlerinin startını verecek. AK Parti’nin kongrede gençleşmeye giderken tecrübeyi de arka planda bırakmayacağı öğrenildi. Buna göre kadroların yeni yüzlerle güçlendirilmesi bekleniyor. Bu süreçte büyük titizlikle çalışan AK Parti, büyük kongreyle her kesime hitap etmeyi hedefliyor. 81 il ve 973 ilçe için detaylı çalışmalarını sürdüren AK Parti, belirlediği yol haritasına uygun isimler üzerinde durmaya başladı. Değişimle birlikte kadro dışı kalan partililere de yerel seçimde şans verilecek.