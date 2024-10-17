Tehdit değil uyarıydı

Kendisini eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak tanıtan Zengin ifadesinde “Ben kendimi öyle tanıtmadım, Anavatan Partisi’nde müşavirlik yaptım” dedi. Savcıyı neden tehdit ettiği sorulan Zengin, tetikçi M.E.O.’nun itirafçı olduğunu bilmeden şunları söyledi: “Avukat Aylin Arslantatar ile 4 yıldır sevgiliyiz. Tutuklanan Baki Çelik ve Yavuz Çelik’i Avcılar’da saygın esnaf olması nedeniyle tanırım. Baki ve Yavuz Çelik ile birlikte alkollü bir mekana gittik. Savcının babasının imam olduğunu, ailesi hakkındaki bilgileri, sosyal medyasını takip ettiklerini öğrendim. Sonra Aylin’i arayıp 'Savcıya zarar verebilirler savcıyı uyar' dedim. Sonra savcıyla görüşmeye karar verdik. Odasına gittik. Çevremden duyduklarımı kendisine aktardım, kesinlikle tehdit etmedim.” dedi.





Öğretmen müdüre silah çekti

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen Serdar A.’nın tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. Olay, saat 14:30 sıralarında Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti. Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu. Serdar A'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığınca da (MEB), konuyla ilgili ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.





Gençlerin hesaplarından kara para trafiği

Üniversite öğrencilerinin banka ve kripto cüzdanlarını, kara para trafiğini gizlemek amacıyla kiralayan şebeke yakayı ele verdi. Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi, 15 kişi gözaltına alındı. Nevşehir Emniyetince yürütülen siber devriyelerde öğrencilerin hesaplarına yönelik para trafiği dikkat çekti. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, ilgili kullanıcıları yakın takibe aldı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira para hareketi tespit eden ekipler, B.D. isimli zanlının yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka ve sanal borsa hesaplarını kullandığı, lüks hayat vaadettiği ve öğrencilere bazı mekanlarda eğlence programı düzenlediğini belirledi.















