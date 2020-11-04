Tek kalple hayata tutunan ‘siyam ikizleri’ Türkiye'de şifa bulacak

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’ndan alınan ve vücudunun orta hattından birleşik olarak dünyaya gelen siyam ikizleri, hastanenin acil servisinde gözlem altında tutuluyor. Yapılan tetkik ve izlem sonucunda siyam ikizlerinin solunum sıkıntısı yaşamadığını dile getiren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Esra Yazarlı, bebeklerin takip ve tedavilerinin hassasiyetle yapıldığını belirtti.

OYNAT 01:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Yarın uçakla Türkiye'ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. BiP'te paylaş

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Sevk bekliyorlar

İleri bir merkeze sevkleri yapılana kadar tedaviye devam ettiklerini dile getiren Yazarlı, siyam ikizlerin sağlık durumları ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İki ayakları var her ikisinin de, ikisinin de birer kolu var, kafaları var fakat gövdeden ikisi de orta hattan birleşmiş durumdadır. Geldiklerinde solunum sıkıntıları yoktu ama biz oksijen desteği vermeye devam ediyoruz. Dolaşımları veya tansiyonları ile ilgili büyük bir sıkıntımız yok. Hastanemizde, siyam ikizlerinin EKO’su yapıldı, tomografileri çekildi, görüntüleme yöntemleri yapıldı, iç organları ile ilgili problemleri araştırıyoruz.”

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Tek kalp yaşam veriyor



İç organlarında gelişimin sürdüğünü belirten Dr. Yazarlı, “Tek kalpleri var, ikisi için de tek kalp yaşam veriyor. Ayrıca ikisinin de ayrı ayrı akciğerleri oluşma aşamasında büyük ihtimal ortada birleşmiş. Şu an bir tane çalışmayan, iki tane aktif çalışan üç noktada akciğerleri mevcut. İki tane aktif çalışan böbrekleri var, idrar çıkımları da iyi durumda, yalnız bir tane çalışmayan alt kısımda bir böbrekleri var. Bu bebekler, nadir görünen bebeklerdir, şu an takip ve tedavilerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.