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Gündem Tek kalple hayata tutunan siyam ikizleri Türkiyede şifa bulacak
HATAY

Tek kalple hayata tutunan ‘siyam ikizleri’ Türkiye'de şifa bulacak

Suriye sınırından alınarak 112 acil ekiplerince Hatay’a getirilen ve tek kalple hayata tutunan siyam ikizleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Minik ikizlerin tedavisi Türkiye'de devam ediyor.
Minik ikizlerin tedavisi Türkiye'de devam ediyor.

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’ndan alınan ve vücudunun orta hattından birleşik olarak dünyaya gelen siyam ikizleri, hastanenin acil servisinde gözlem altında tutuluyor. Yapılan tetkik ve izlem sonucunda siyam ikizlerinin solunum sıkıntısı yaşamadığını dile getiren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Esra Yazarlı, bebeklerin takip ve tedavilerinin hassasiyetle yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı
OYNAT 01:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı
Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Yarın uçakla Türkiye'ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.


Sevk bekliyorlar

İleri bir merkeze sevkleri yapılana kadar tedaviye devam ettiklerini dile getiren Yazarlı, siyam ikizlerin sağlık durumları ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"İki ayakları var her ikisinin de, ikisinin de birer kolu var, kafaları var fakat gövdeden ikisi de orta hattan birleşmiş durumdadır. Geldiklerinde solunum sıkıntıları yoktu ama biz oksijen desteği vermeye devam ediyoruz. Dolaşımları veya tansiyonları ile ilgili büyük bir sıkıntımız yok. Hastanemizde, siyam ikizlerinin EKO’su yapıldı, tomografileri çekildi, görüntüleme yöntemleri yapıldı, iç organları ile ilgili problemleri araştırıyoruz.”

Siyam ikizlerinin mutlu sonu: Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon gerçekleşti
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Siyam ikizlerinin mutlu sonu: Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon gerçekleşti

Tek kalp yaşam veriyor


İç organlarında gelişimin sürdüğünü belirten Dr. Yazarlı, “Tek kalpleri var, ikisi için de tek kalp yaşam veriyor. Ayrıca ikisinin de ayrı ayrı akciğerleri oluşma aşamasında büyük ihtimal ortada birleşmiş. Şu an bir tane çalışmayan, iki tane aktif çalışan üç noktada akciğerleri mevcut. İki tane aktif çalışan böbrekleri var, idrar çıkımları da iyi durumda, yalnız bir tane çalışmayan alt kısımda bir böbrekleri var. Bu bebekler, nadir görünen bebeklerdir, şu an takip ve tedavilerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesine aldı
FOTOĞRAF 12
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Alanya'da, ev kadını Fatma (34) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri, 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.
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Evrensel çiftinin Derman ve Yiğit ismini verdiği siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderildi.
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Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit'in beyinleri ayrı olmasına rağmen beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının, cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlendi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi ameliyat geçiren siyam ikizleri, birbirlerinden ayrıldı. İkizler, çarşamba günü yurda getirilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün şunları söyledi: “Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar.
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Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesine aldı
Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, çarşamba günü yurda getirilecek.


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