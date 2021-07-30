Tek odalı evinde yangın çıktı giyecek kıyafeti bile kalmadı: 81 yaşındaki Şemse nine yardım bekliyor

Adana’da 81 yaşındaki kadının tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Giyecek kıyafeti bile kalmayan yaşlı kadın yardım istiyor.

GİYECEK KIYAFETİ BİLE KALMADI



Merkez Yüreğir ilçesi, Dedekorkut Mahallesinde tek odalı bir evde yaşayan 81 yaşındaki Şemse Demir’in evinde bir hafta önce gündüz yangın çıktı. Yangın kısa sürede tek odalı evi sarıp her şeyi yaktı. Yaşlı kadının giyecek kıyafeti bile kalmadı.

EŞYALARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ



5 yıl önce çıkardığı kimliği de yanan kadının beyaz eşyaları da kullanılamaz hale geldi.



Demir, tek başına yaşadığını yangından sonra hiçbir şeyin kalmadığını söyleyerek, “Ben hasta bir kadınım. Tek odalı evim vardı o da yandı. Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı” dedi.

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FOTOĞRAF 3 Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor. Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Kilis’in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Kilis'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor Kilis'te orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi. Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. BiP'te paylaş

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