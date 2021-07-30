Gündem Tek odalı evinde yangın çıktı giyecek kıyafeti bile kalmadı 81 yaşındaki Şemse nine yardım bekliyor
ADANA

Tek odalı evinde yangın çıktı giyecek kıyafeti bile kalmadı: 81 yaşındaki Şemse nine yardım bekliyor

Adana’da 81 yaşındaki kadının tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Her şeyi yanan 81 yaşındaki Şemse Demir yetkililerden yardım bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Tek odalı evinde yangın çıktı giyecek kıyafeti bile kalmadı: 81 yaşındaki Şemse nine yardım bekliyor
81 yaşındaki Şemse nine yardım bekliyor.

Adana’da 81 yaşındaki kadının tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Giyecek kıyafeti bile kalmayan yaşlı kadın yardım istiyor.

GİYECEK KIYAFETİ BİLE KALMADI


Merkez Yüreğir ilçesi, Dedekorkut Mahallesinde tek odalı bir evde yaşayan 81 yaşındaki Şemse Demir’in evinde bir hafta önce gündüz yangın çıktı. Yangın kısa sürede tek odalı evi sarıp her şeyi yaktı. Yaşlı kadının giyecek kıyafeti bile kalmadı.

EŞYALARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ


5 yıl önce çıkardığı kimliği de yanan kadının beyaz eşyaları da kullanılamaz hale geldi.


Demir, tek başına yaşadığını yangından sonra hiçbir şeyin kalmadığını söyleyerek, “Ben hasta bir kadınım. Tek odalı evim vardı o da yandı. Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı” dedi.

Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor
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Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
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Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.
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Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı.

Kilis'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Kilis’in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi.
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Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
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Kilis'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Kilis'te orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor.
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Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor.
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Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi.
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Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Söke'deki yangın kontrol altına alındı: Toplam 30 dönüm alan zarar gördü
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Yangın, öğle saatlerinde Nalbantlar ve Sayrakçı Mahalleri arasında kalan zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
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Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede kuru otları ve zeytin ağaçlarını etkisi altına aldı. Havadan da müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarını Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, yangın sahasının yakınında işletmesi bulunan Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel yakından takip etti.
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Vatandaşların da gerek su tankerleri gerekse bahçe hortumları ile alevlere müdahale ederek ekiplerle birlikte seferber oldukları yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın bölgesine gelen Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Yangın kontrol altına alındı, ekipler büyük özveriyle çalışıyor. Rüzgar çok büyük bir risk faktörü. Şuanda soğutma çalışmalarımızı yapıyoruz. Sıkıntılı bir durum yok dedi
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Söke'deki yangın kontrol altına alındı: Toplam 30 dönüm alan zarar gördü
Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 30 dönüm alan zarar gördü.


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Yardıma hazırız

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