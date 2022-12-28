Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal: Kendi içimizde anketler yapıyoruz oy oranımız yüzde 25

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMA İHTİMALİ ÇOK ZAYIF

Haber Global ekranlarında konuşan Özal, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok zayıf, 6'lı masanın adayı olsa da. Ağırlıklı merkez sağ ve aşırı sağ oylar var masada. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor, oyların Kılıçdaroğlu'na gideceğini kim biliyor. Mutlaka fire olacaktır"

"OY ORANIMIZ YÜZDE 25"

Partisinin baraj sorunu olmadığını ifade eden Özal, partiyi kurduklarında yüzde 25 oy almayı hedeflediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Çok iddialı değil mi dediler. Ben de ayıp olmasın diye bu kadar az söyledim cevabı vermiştim. Kesinlikle baraj sorunumuz yok. Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25"

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