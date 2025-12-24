Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Tek teker pahalıya patladı: Motosikletliye 46 bin 816 lira ceza

Tek teker pahalıya patladı: Motosikletliye 46 bin 816 lira ceza

00:3024/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Motosiklet sürücüsü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Motosiklet sürücüsü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı. (Foto: Arşiv)

Kocaeli’de trafikte tek teker üzerinde ilerleyerek güvenliği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmak başta olmak üzere birçok ihlalden sürücüye 46 bin 816 lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 46 bin 816 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın kuruluşlarında yer alan "İzmit-Kandıra yolunda tek teker tehlikesi" başlıklı haber üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayın faili olduğu belirlenen B.D, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak, yönetmeliğe aykırı abartı egzoz bulundurmak ve tescil plakasız araç kullanmak" maddelerinden 46 bin 816 lira idari para cezası kesildi.

Motosiklet trafikten men edilirken, B.D. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.



#ceza
#Kocaeli
#motosiklet
#sürücü
#Trafik güvenliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi uygulanacak bölgeler tek tek açıklandı