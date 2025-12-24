Tek teker pahalıya patladı: Motosikletliye 46 bin 816 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın kuruluşlarında yer alan "İzmit-Kandıra yolunda tek teker tehlikesi" başlıklı haber üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayın faili olduğu belirlenen B.D, polis ekiplerince yakalandı.