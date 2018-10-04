Tekirdağ'da derenin 'kırmızı' akmasına neden olan işletme bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nden geçen Ergene Nehri'nin bir kolu olan Çorlu Deresi, dün akşam saatlerinde bir süreliğine fabrika atıkları nedeniyle 'kırmızı ve pembe' renklerde akmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Ekipler, bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kısmı toprak altında kalan 2 kilometrelik beton büz hattı tespit etti. Hattın da bölgedeki bir geri dönüşüm tesisine ait olduğu belirlendi.

KAYMAKAMLIK: İŞLETME TESPİT EDİLDİ

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban da bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Çerkezköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, derenin 'kırmızı ve pembe' akmasına neden olan tesisin belirlendiği açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:

"3 Ekim 2018 tarihinde saat 18.30 sıralarında, 'ilçemizden geçen Çorlu Deresi'nin Veliköy kavşağı yanında pembe renkli görüntüsü' ihbarı telefonla ve görüntülü olarak ulaştırılmıştır. İhbar alınır alınmaz Kaymakamlığımızca oluşturulan; Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürü ve ekibi, İlçe Jandarma Müdürü ve ekibi, İlçe Emniyet Müdürü ve ekibi, ÇOSB Çevre müdürü ve teknik elemanlarınca kalabalık bir çalışma gurubu ile derenin pembe renge dönüştüğü noktadan, Çorlu Deresi'nin akış istikametinin tersine gerekli numuneler alınmak suretiyle geniş çaplı bir araştırma başlatılmış, bataklık ve sazlık arazi boyunca deredeki kirlilik takip edilmiş ve atığı dereye veren işletme tespit edilmiştir. Tüm gece boyu devam eden çalışmalarımızda atığı dereye verdiği tespit edilen işletmeye gerekli adli ve resmi işlemler başlatılmıştır."

5 KİLOMETRELİK ALAN ABLUKAYA ALINDI

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, derenin 'kırmızı ve pembe' akmasıyla ilgili gece boyunca çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Derenin kirlenen bölümündeki durumu görebilmemiz için anlık parametrelere baktık. Diğer detaylı parametreleri de sabaha karşı bakanlığımız laboratuvarlarına analiz için gönderdik. Derenin şu anki durumu insan sağlığını ve yaşamı konusunu etkilemeyecek şekilde akışına devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı şu an için bulunmuyor. Veriler o görülen kırmızı etkinin anlık bir suyun dereye verildiğini gösteriyor. Dün saat 03.00 sularına kadar ekiplerim sahada bu suyun nereden gelebileceği konusunda dere boyunca incelemelerde bulunduk. O noktada kontrolsüz bir kanal çıkışının olduğunu tespit ettik. Bu kontrolsüz kanal çıkışından numune aldık. Daha sonra da bu kanalın nereye gittiği konusunda bilgi sahibi olabilmek içinde yaklaşık 3 kilometre kanal boyunu takip ettik. Kanalın ucunun bölgede bulunan bir tesise ulaştık. Bu tesisin atık suyundan da numuneler aldık. Tesisten aldığımız numuneler ile deredeki atık su numunelerinin eşleşip eşleşmeyeceği konusunda fikir sahibi olabilmek için bunları bakanlığımızın referanslı laboratuarına analiz için gönderdik. Ayrıca bu hat boyunca birçok kontrolsüz bacaların da olduğunu tespit ettik. Buralardan vidanjörler vasıtası ile de bu suyun dereye verilmiş olabileceği endişesi taşıdığımız için ve bu tür dökümleri de engellemek için bugün itibari ile kaymakamlığımıza, belediyeye bu hattaki kontrolsüz olan bacaların ve güzergahın kapatılması ile ilgili talimatlarımızı da valilik olarak hazırlıyoruz."

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'BAKANLIK TALİMAT VERDİ'

Albayrak, bakanlığın da bu konuda kendilerine talimat verdiğini belirterek, "Sayın bakanımız bu konuyla ilgili ihmalkar davranan her türlü kişi ve kuruluşlara gerekli tüm cezai yaptırımların uygulanması için talimat verdi. Bu konuya sebebiyet veren kişi ya da kurum kimler ise tespit etmek için 5 kilometrelik alanı ablukaya aldık ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar faili tespit edemedik ancak şüphelendiğimiz birkaç unsur var. Dolayısı ile bu hattan ve kontrolsüz bulduğumuz bacadan alınan analizlerin çıkmasını bekliyoruz" dedi.