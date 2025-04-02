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Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Sakın dokunmayın

Tekirdağ'da endişelendiren görüntü: Sakın dokunmayın

11:022/04/2025, Çarşamba
IHA
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Çam kese tırtıllarının oluşturduğu konvoy, Tekirdağ'da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Çam kese tırtıllarının oluşturduğu konvoy, Tekirdağ'da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tekirdağ'da tırtılların uzun bir konvoy halinde ilerlediği görüntüler, doğaseverler ve vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Çam kese tırtıllarının oluşturduğu konvoy, Tekirdağ'da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ucu görünmeyecek kadar uzun olan tırtıl geçidi dikkat çekerken, yetkililer ve uzmanlar, bu tırtıllara dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"Ellemeyin, dokunmayın"

Tırtıl konvoyunu görüntüleyen Tekirdağ Eski Belediye Başkanı Kadir Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunarak, "Değerli dostlar, özellikle hayvansever arkadaşlar. Bu aralar köpeklerinizi serbest bırakıp gezdirmeyin veya gezdirirken ağızlık gibi bir şey takın. Çam kese böceği tırtılları bunlar. Ellemeyin, dokunmayın. Ellediğiniz zaman elinizi yüzünüzü iyi yıkayın, çünkü bunlar zehirli. Özellikle köpekler ve kediler bu tırtıllara dokunduğunda dilleri morarıp hemen ölebiliyor. Çok dikkat edin. Bu yıl her tarafta var hem de korkunç bir şekilde" ifadelerini kullandı.

Doğa bilimciler, çam kese tırtıllarının özellikle çam ağaçları için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, kontrolsüz yayılmalarının ekosistem açısından zararlı olabileceğini vurguluyor. Yetkililer, vatandaşların tırtıllarla temas etmemesi ve bölgedeki tırtıl popülasyonunun kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.


#Tekirdağ
#Tırtıl
#Kadir Çebi

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