Gündem Tekirdağda hamsi tezgahların gözdesi oldu
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da hamsi tezgahların gözdesi oldu

Tekirdağ'da Karadeniz hamsisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatı artsa da lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Karadeniz ve Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşullarının avlanmayı güçleştirmesi, balık fiyatlarını etkiledi.

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Haber Merkezi AA
Tekirdağda hamsi tezgahların gözdesi oldu Hamsi fiyatları ne kadar?
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Balıkçıların ağlarına takılan hamsi, kent merkezindeki tezgahlarda kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Karadeniz hamsisinin ağlara az takılmasından dolayı fiyatının yüksek olduğunu söyledi.

Bu senenin başında özellikle Karadeniz'de bol balık avlandığını anlatan Pehlivanoğlu, "Daha sonra balık azaldı. Zaman zaman istavrit, sarıkanat oldu. Şimdi Karadeniz'de hamsi ağlara takılmaya başladı. İnşallah hamsi ve istavrit devam ederse güzel olacak. Vatandaşın ilgisi de güzel." dedi.

"Vatandaşlarımız balıktan vazgeçmiyor"

Balıkçı Hasan Erol da yılın başında hamsi avcılığının çok yapılamadığını dile getirdi. Bir süredir Karadeniz hamsisinin tezgahları süslediğini belirten Erol, şöyle konuştu:

"Bir haftadır Karadeniz'den hamsi gelmeye başladı. Vatandaşların hamsiyi özlemesinden dolayı bu balığa talep çok oluyor. Hamsinin yanında çinekop ve istavrit de tercih ediliyor. Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden dolayı bazen sitem edebiliyor. Fiyatların yüksek olmasının nedeni avlanmak için çıkan teknelerin azalması ve balığın az olması. Ama bu fiyatlara rağmen vatandaşlarımız balıktan vazgeçmiyor."

Kar bereketiyle geldi: Hamsi fiyatları yarıya düştü
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Kar bereketiyle geldi: Hamsi fiyatları yarıya düştü

Kar yağışı balık satışlarını olumlu etkiledi: Vatandaşlar akın etti
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Türkiye'yi etkisi altına alan Sibirya soğuklarının Karadeniz'den ayrılmaya başlaması ile 2 gündür karla kaplı olan şehir merkezinde hayat normale döndü.
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Gündelik hayatlarına kısıtlama olmadan devam eden vatandaşlar, kışın en çok tüketilen yiyeceklerden biri olan balığa yöneldi.
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Balık fiyatlarının kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre uygun olması da balık satışlarının patlama yapmasına neden oldu.
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Son 20 yıldır en kalabalık günlerini yaşadıklarına değinen balık satıcısı İsmet Akpınar, “20 yıldır Saathane'de balık satıyoruz. Bugünkü kadar yoğun balık sattığımız bir günü hatırlamıyorum. Vatandaşlar yoğunluktan dolayı balığın temizlenmesini bile beklemeden poşet poşet alıp, gidiyor. Ben bile balığa bu kadar rağbet olmasına hayret ettim. Balık ucuz olduğu için biz de vatandaş da çok memnun. 2 gündür etkili kar yağışından dolayı kimse evinden çıkmıyordu. Balık satışlarında havaların ısınması ve fiyatların ucuz olmasının da etkisi olabilir” dedi.<br>
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Yemek için bile mola vermediklerini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık satışları bugün patlama yaptı. 7 eleman çalıştırıyorum. Yoğunluktan dolayı yemek bile yiyemedik. Sanki milletimiz hiç balık yememiş gibi balık alıyor. Fiyatlarımız da çok uygun. Hamsi 25, istavrit 15, mezgit 15, barbun 15 TL'den satılıyor” diye konuştu.<br>Fiyatlar ucuzlayınca talebe yetişmekte zorluk çektiklerini belirten balık satıcısı Ercan Albayrak, “Balık ucuzladı, talep çoğaldı. 15 TL'ye barbun ve mezgit satıyoruz. Yemek yemeye su içmeye fırsatımız olmadı. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan balık sattık” şeklinde konuştu.
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<br>Balıklara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise şunları söyledi:<br>“Kış mevsimindeyiz. Bu balıkları bir daha bulamayız diye düşünüyoruz. 4 kilo istavrit, 2 kilo da mezgit aldım. Fiyatlar bizce normal. Kışın en iyi yiyeceğimiz bu. Bu kara kışta böyle fiyatlar gayet güzel. Hamsi, mezgit, barbun ve istavrit gibi mevsim balıkları oldukça güzel görünüyor.”diye ifade etti.
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Kar yağışı balık satışlarını olumlu etkiledi: Vatandaşlar akın etti
Yoğun kar nedeniyle evlerine kapanan ve güneşin yüzünü göstermesiyle sokağa çıkan Samsunlular, balıkçı tezgahlarına hücum etti. Balıkçılar, "Son 20 yıldır böyle balık satmadık" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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