Tekirdağ'da korkutan yangın: Trafo patladı alevler otluk alana sıçradı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan alevler sanayi bölgesindeki otluk alana sıçradı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, TREDAŞ ekipleri tedbir amaçlı olarak bölgedeki fabrikaların elektrik hatlarını kapattı. Yangın, itfaiyenin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Arızanın giderilmesinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi.