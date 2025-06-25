Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Kurtarılması için çalışma başlatıldı

Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Kurtarılması için çalışma başlatıldı

12:2825/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Gemi ve çevresi, olayın ardından havadan görüntülendi.
Gemi ve çevresi, olayın ardından havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisi, havadan görüntülendi. Yapılan incelemelerde, geminin kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede, 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edildi.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli Bahama bayraklı ticari kuru yük gemisi, saat 07.25'te Gaziköy önlerinde karaya oturdu.


İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KB-68 botu saat 07.40'ta Şarköy Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket ederek saat 08.20'de bölgeye ulaştı. Yapılan incelemelerde, geminin kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede, 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı bildirildi.


Geminin kaptanıyla yapılan görüşmede, gemide toplam 22 mürettebatın bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir yardım taleplerinin olmadığı öğrenildi. Liman Başkanlığı ile irtibata geçilerek gemi acentesiyle bağlantı kurulduğu, olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sürecin sonunda gemiye idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi.


Karaya oturan geminin, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkör aracılığıyla bulunduğu yerden çekileceği öğrenildi.




#tekirdağ
#şarköy
#gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?