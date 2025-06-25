Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Kurtarılması için çalışma başlatıldı

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KB-68 botu saat 07.40'ta Şarköy Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket ederek saat 08.20'de bölgeye ulaştı. Yapılan incelemelerde, geminin kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede, 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı bildirildi.

Geminin kaptanıyla yapılan görüşmede, gemide toplam 22 mürettebatın bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir yardım taleplerinin olmadığı öğrenildi. Liman Başkanlığı ile irtibata geçilerek gemi acentesiyle bağlantı kurulduğu, olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sürecin sonunda gemiye idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi.