Tekirdağ'da lodos engeli: 2 gündür deniz ulaşımı aksıyor

Lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Şiddetini artıran lodos, Marmara Denizi’nde deniz ulaşımını Tekirdağ’da durma noktasına getirdi.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Balıkçılar da hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
