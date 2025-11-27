Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da lodos engeli: 2 gündür deniz ulaşımı aksıyor

Tekirdağ'da lodos engeli: 2 gündür deniz ulaşımı aksıyor

12:2927/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Şiddetini artıran lodos, Marmara Denizi’nde deniz ulaşımını Tekirdağ’da durma noktasına getirdi.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Balıkçılar da hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.




#Deniz
#Lodos
#Tekirdağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Silah taşıma ruhsatı ücretleri 2026’da ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni tarifeler