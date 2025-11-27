İtalya'nın Campania bölgesinde 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

İtalya’nın Campania bölgesi genelinde son günlerde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı hasar ve aksaklıklar nedeniyle Campania Bölgesel Sivil Savunma Kurumu, hava durumu uyarısını 24 saat daha uzattı. Napoli kentinde etkili olan yoğun yağışlar sonucu kaya parçalarının çökmesiyle hasar gören bir duvar güvenlik çitiyle çevrildi.

