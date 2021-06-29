Gündem Tekirdağda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı 7'ye yükseldi. 15 kişinin tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri, şimdiye kadar 15'ten fazla adreste yaptığı aramalarda 200 litre sahte rakı ve gümrük kaçağı içkiler ele geçirdi. Deposunda 74,5 litre sahte içki, 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D, "İçkileri Bulgaristan'dan, tanımadığım kişiden aldım. Ben satıcı değilim kullanıyorum" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Tekirdağda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi
Fotoğraf: Arşiv

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. 15 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Bulgaristan getirildi

Öte yandan sahte içkilerin, Bulgaristan'dan getirildiği ortaya çıktı. Deposunda 74,5 litre sahte içki, 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D, "İçkileri Bulgaristan'dan, tanımadığım kişiden aldım. Ben satıcı değilim kullanıyorum" dedi.

Emniyetteki işlemleri devam ediyor

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri ise sahte içkiyle ilgili kapsamlı operasyonlar düzenledi. Polis, olayın ilk ortaya çıktığı ve sahte içkilerin bulunduğu Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfe sahibi K.U.'yu gözaltına alarak, ifadesine başvurdu.

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İfadenin ardından operasyonu genişleten polis, 15'ten fazla adreste yaptığı aramalarda 200 litre sahte rakı ve gümrük kaçağı içkiler ele geçirdi. Sahte içki satışı yaptıkları belirlenen Hüseyin Coşkun, Süleyman Malkoç, V.V., C.G. ve içkilerin dağıtımını yaptığı belirtilen M.D. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Coşkun, Süleyman Malkoç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.D., K.U., V.V. ve C.G.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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