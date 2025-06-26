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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 432 sikke ve obje ele geçirildi

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 432 sikke ve obje ele geçirildi

12:4726/06/2025, Perşembe
AA
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Tekirdağ
Tekirdağ

Tekirdağ'da bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 432 sikke ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Ertuğrul Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 432 sikke ve obje, 1 kilo 348 gram sentetik uyuşturucu, 488 gram esrar, 26 kök Hint keneviri, 3 dedektör, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Ev sahibi K.B. gözaltına alındı.




#jandarma
#sikke ve obje
#Tekirdağ
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