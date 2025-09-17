Yeni Şafak
TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı: Milli teknoloji hamlesinin kalbi burada atacak

TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı: Milli teknoloji hamlesinin kalbi burada atacak

11:0317/09/2025, Çarşamba
TEKNOFEST İstanbul başladı
TEKNOFEST İstanbul başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul'da bugün kapılarını açtı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.


Bu yılki teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.



TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı: Milli teknoloji hamlesinin kalbi burada atacak
Gündem / İstanbul
17 Eylül, Çarşamba


TEKNOFEST, havacılık ve savunma sanayisinin gözde araçlarını da sergiliyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, festivalde gösteri yapacak; F-16 savaş uçakları ise uçuş gerçekleştirecek.



Etkinlikte ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI yer alıyor. 21 Eylül'de sona erecek olan festivalde, ziyaretler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.



BAKAN KACIR'DAN PAYLAŞIM


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'da gençlerin hayalleri, projeleri ve başarılarının gökyüzüyle buluşacağını belirterek, "Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz." ifadesini kullandı.


Kacır, NSosyal hesabından, TEKNOFEST İstanbul'un yarın başlayacağını hatırlattı.



Heyecanın dorukta olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım sona eriyor. Yarın Atatürk Havalimanı'nda gençlerimizin hayalleri, projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşacak. Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz."


Etkinlik takvimi ise şöyle olacak:



