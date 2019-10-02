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HAKKÂRİ

Hakkari haberleri: Telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalar

Telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalar: Yetkililerden çözüm bekliyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Ericik mezrası sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini tepelere ve kayalara çıkarak yapabiliyor. Yaklaşık yarım saat süren zorlu bir tırmanıştan sonra tepeye çıkarak telefonla görüştükleri anlatan köylüler, yetkililerden çözüm bekliyor.

Haber Merkezi DHA
Telefon görüşmesi yapamayan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.
Telefon görüşmesi yapamayan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyüne bağlı 15 haneli ve yaklaşık 150 nüfusun yaşadığı Ericik mezrasında yaşayanlar, telefonla görüşebilmek için evlerinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepeye ve üzerindeki kayalara çıkmak zorunda kalıyor.

GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Tepeye çıkmak yarım saat sürüyor

Yılladır sadece yağışların olmadığı zamanlarda tepelere çıkarak telefonla görüşme yapabildiklerini anlatan mezra sakinlerinden Saniye Kaplan, büyük mağduriyet yaşadıklarını anlattı.

GÜNDEM
Bir buçuk kilometre yürümeden telefonla konuşamıyorlar

Kaplan, mecbur kalmadıkça telefonla görüşmediklerini belirterek, şu şekilde açıklama yaptı:

  • "Tepeye çıkmamız yarım saat sürüyor, Kış aylarında ise hiç çıkamıyoruz. Hastalarımız olunca veya ambulans çağırmak zorunda kaldığımızda büyük sorun yaşıyoruz. Bugün İstanbul’da yaşayan ablamla konuştum. Durumunu, hatırını sordum."

Telefonla görüşebilmek için evlerinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepeye çıkıyorlar.

Dünya ile bağlantıları kesiliyor

Hakan Kaya ise yaşanan bu sorunun artık giderilmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz. Bugün bu tepede askere giden amcamın oğlu ile görüştüm. 15 gündür konuşamıyorduk. Zorlu da olsa biz tepeye çıkıyoruz. Ama yaşlı onlar tepeye çıkıp konuşamıyorlar. Ayrıca gerekli de olsa geceleri tepeye çıkamıyoruz, dünya ile bağlantımız kesiliyor. Telefonla yapmak zorunda kaldığımız görüşmelerimizi sadece gündüzleri yapabiliyoruz."

Yaşlı olanlar bu tepelere çıkamıyor.

Vatandaşlar görüşmelerini sadece gündüzleri yapabiliyor.

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