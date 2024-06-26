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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 10 araç birbirine girdi yaralılar var

İstanbul Esenyurt, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

08:27 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:23 - 26/06/2024 Çarşamba
DHA
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kaza, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevki Ankara istikametinde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 59 AHK 717 plakalı TIR'ın şoförü, otoyolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, önünde ilerleyen araçlara çarpmaya başladı. 10 araca çarpan TIR, bariyerlere çarparak durabildi. Zincirleme kazada çarpmanın etkisiyle bazı araçlar yan yattı. Araçlarda ağır hasar oluşurken kazada 5 kişi yaralandı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zincirleme kazada yaralanan 5 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de Ankara yönünde, araçların geçişini tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. TEM Otoyolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların olay yerinde kaldırma çalışmaları devam ediyor.

"TIR arkadan biçe biçe geliyordu"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, Haluk Dertli, "Yolda ilerlerken arkada küt küt sesler gelmeye başladı. Baktım ki TIR arkadan biçe biçe geliyor. Biz kendimizi sağa attık, TIR kendisini anca durdurabildi. Çok şükür can kaybı yok. Bir kadın belini tutuyordu, bir kişiyi ambulans alıp götürdü. Bir otomobilde çocuklu aile vardı, onlarda bir sıkıntı yoktu. TIR şoförü şoktaydı. Freninin patladığını söyledi" diye konuştu.



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#TEM Otoyolu
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