TEM Otoyolu'nda feci kaza: Gaz tüpleri yola saçıldı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tem Otoyolu Silivri’den Çatalca istikametine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tem otoyolu Silivri’den Çatalca istikametine doğru ilerleyen Bedrettin Çelik kontrolünde ki 34 DUP 813 plakalı tır, aynı istikamet üzerinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran Recep Kahraman kontrolünde ki 42 DVV 61 plakalı tıra arkadan çarptı.