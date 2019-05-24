Terhis heyecanı

Sistem, bedelli askerliği kalıcı hale getirirken, uzun dönem-kısa dönem askerlik farkını ortadan kaldırıp bütün Mehmetçiklerin temel vatani görev süresini 6 aya düşürüyor.
Bununla birlikte halihazırda silah altında 6 ayını dolduran askerler, yasanın onaylanmasının ardından 12 ayı tamamlamadan terhis edilecekler. 65 maddelik teklifin bayram öncesi yasalaşması halinde onbinlerce asker, Ramazan Bayramını ailelerinin yanında geçirecek. Düzenleme, erken terhis bekleyen askerlerin sevincinden ötürü kışlalarda heyecana yol açtı.
Yasa teklifi bugün Milli Savunma Komisyonu’na geliyor. AK Parti yönetimi, hafta başında milletvekillerine '31 Mayıs cuma dahil iftardan sonra da çalışılacağı' mesajını iletmişti. Bu doğrultuda yasanın bayram öncesi çıkarılıp çıkarılamayacağı netleştirilecek. Şu ana kadar yasa tasarısına muhalefet partilerinden de itiraz gelmiş değil.