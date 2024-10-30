Terör devleti İsrail bir sülaleyi katletti

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 25 gündür tam kuşatma altında tutarak şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze'nin kuzeyinde yeni katliamlar yaptı. İsrail ordusunun dün Beyt Lahiya bölgesindeki "Ebu Nasır" ailesine ait 5 katlı binaya düzenlediği bombardımanda, 25'i çocuk 93 Filistinli yaşamını yitirdi, saldırının etkisiyle kaybolan 40 Filistinliye ise ulaşılamadı. Ölenlerin çoğunun aynı aileden olduğu belirtilen saldırıyla bina enkaza dönüştü. İsrail saldırılarından kaçıp başka bölgelerden gelen 150 Filistinlinin de bu binaya sığındığını belirten görgü tanıkları, enkaz altında çok sayıda kişi olduğu bilgisini verdi. İşgal ordusunun Beyt Lahiya'da "El-Levh" ailesine ait eve düzenlediği bir diğer hava saldırısında da 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, "Vatandaşlar sivil savunma ve ambulans ekiplerine kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulunuyor ancak ne yazık ki Kuzey Gazze Valiliğinde sivil savunma ve tıbbi hizmet yok" dedi. Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, işgal güçlerinin bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasına engel olduğu, bu saldırıların da bölgede sağlık sistemini çökertme, 4 hastaneyi hizmet dışı bırakma planı kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.





HER KAYIPTAN SONRA SALDIRIYOR

Beyt Lahiya'daki korkunç katliamın İsrail ordusu tarafından, Gazze'nin kuzeyinde 10 gün önce yaşanan çatışmalarda yaralanan 52'nci Piyade Tugayı Komutanı Guy Nezer'in dün öldüğünün ilan edilmesinden hemen sonra gelmesi dikkat çekti. Bölgede sürdürdüğü kara saldırılarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları direnişçileri karşısında ağır kayıplar veren İsrail ordusu, daha önce de üst düzey 5 rütbeli komutanının öldürülmesi üzerine Cibaliye'de benzer bir katliam işlemişti.





Batı Şeria'da evleri kışlaya çeviriyor

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in "güvenlik operasyonları" yürütme bahanesiyle evlerine el koyarak kışlaya çevirdiğini söyledi. Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinde yaşayan Filistinli Ahmed Tavafişe (62), "Birkaç hafta önce İsrail askerleri evime baskın düzenledi ve sebep yokken orayı askeri kışlaya çevirdi. Ev birkaç daireden oluşuyor. Bir daire İsrail askerleri tarafından tamamen kapatıldı. İsrailli keskin nişancılar da apartmana yerleştirildi" dedi. Evi gasbedilen bir başka Filistinli Samih Şebane de, yaklaşık 12 İsrail askerinin binayı ele geçirdiğini belirterek "Binamızı askeri kışlaya dönüştürdüler. Evlerimizde yiyip içip otel gibi kullandılar" diye konuştu. Son aylarda, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri zorla evlerinden çıkararak mülklerine el koyan İsrail askerlerinin bu evleri otel gibi kullandığı yönündeki raporlarda artış gözlemleniyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 11 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.







