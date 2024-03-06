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Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına Türkiye'den tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, bir yandan da Filistin toprakları üzerindeki işgalini genişletmenin planlarını yapıyor. Terör devleti bu kapsamda Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik planı onayladı. Söz konusu işgal planına ise Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu planın Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına geldiği ve derhal son verilmesi gerektiği belirtilerek, "Batı Şeria’daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından “yasa dışı yerleşim” olarak adlandırılması yeterli değildir. Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır." denildi.

22:59 - 6/03/2024 الأربعاء
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İşgalci İsrail'den yasa dışı yerleşim (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail'den yasa dışı yerleşim (Foto: Arşiv)

Filistin topraklarına yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, 'yasa dışı yerleşim' planıyla da işgalini genişletmenin peşinde.

İşgalci İsrail makamlarınca, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik plan onaylandı.

Kanlı saldırılarını hukuksuz yerleşimlerle sürdürmeye kalkan İsrail'in işgal planına ise Türkiye'den tepki gösterilerek, "Bu eyleme derhal son verilmelidir." denildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki işgal faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

"Bu eyleme derhal son verilmelidir"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün (6 Mart) onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir.

İsrail’in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için, işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerekmektedir.

Bu bakımdan, Batı Şeria’daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından “yasa dışı yerleşim” olarak adlandırılması yeterli değildir. Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır."




#Yasa Dışı Yerleşim
#İşgal
#İsrail
#Türkiye
#Dışişleri Bakanlığı
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