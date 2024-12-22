Terör inlerine bir bir giriliyor: Pençe-Kilit'te bir mağara daha temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, mağarada çok sayıda
silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin
de ele geçirildiği
ifade edildi.
İşte ele geçirilenler
İşte ele geçirilenler
PKK'lı teröristlerden temizlenen mağarada;
1 adet termobarik lav silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 6 adet şarjörü, 553 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet termal şemsiye, 4 adet savunma, 2 adet taarruz el bombası, EYP düzenekleri ve fünyeler, 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 adet kindle, 3 adet radyo, 1 adet telefon, 1 adet gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 adet 2.5 kilovat jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme
ele geçirildi.
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