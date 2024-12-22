Terör inlerine bir bir giriliyor: Pençe-Kilit'te bir mağara daha temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, mağarada çok sayıda

silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin

de ele geçirildiği