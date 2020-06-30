Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Mardin'de bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmasıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 93'e yükseldi.

Haber Merkezi 30 Haziran 2020, 13:59 Son Güncelleme: 30 Haziran 2020, 14:04 AA