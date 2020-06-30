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Gündem Terör örgütü PKKda çözülme sürüyor Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
MARDİN

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Mardin'de bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmasıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 93'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

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Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde, bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesinin sayısı 93'e yükseldi.

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