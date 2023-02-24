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Terör örgütünün sözde muhabirine ödül veren Mimarlar Odası Ankara yönetimi ile ilgili karar açıklandı

Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarından JIN TV muhabirine ödül veren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun yedi üyesine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davada karar açıklandı.

14:43 . 24/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak, Ünal Kara ve avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek beraat talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Sanıklar Tezcan Karakuş Candan, Nihal Evirgen Kabal, Muteber Osmanpaşaoğlu, Ece Yoltay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Tuğba Arslan Konak ile Mustafa Özgür Bayramoğlu ise suçlamalardan beraat etti, sanık Ünal Kara hakkında herhangi bir karar açıklanmadı.

Hapis cezasına çarptırılan sanıklar hakkındaki hüküm ertelendi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesince 29 Eylül 2021'de "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" töreninde, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a "Uluslararası Televizyon Haberciliği" alanında ödül verilmişti.

Bunun üzerine, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açılmıştı.



#JIN TV
#pkk
#terör örgütü
#terör örgütü propagandası
#Tezcan Karakuş Candan
#TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
1 saat önce
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Terör örgütünün sözde muhabirine ödül veren Mimarlar Odası Ankara yönetimi ile ilgili karar açıklandı
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