TMMO PKK operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, kentte gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonla gözaltına alınan 40 şüphelinin serbest bırakılması için basın toplantısı düzenledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında üyeleri Kıymet Yıldız’ın da bulunduğu şüphelilerin serbest bırakılmasını istedi.

Koordinasyon kurulunun binasında düzenlenen toplantıda konuşan Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Ferit Kahraman, terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonu 'insan hakları ve demokratik koşullarda yaşam hakkına' aykırı olarak değerlendirerek PKK sözcülüğüne soyundu.

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